Задержанную за взятки главварча Центра гигиены и эпидемиологии оставили под стражей до 14 мая

В среду, 12 апреля, Советский районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей главному врачу Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области Елене Паненковой. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Паненкову обвиняют в получении взяток. По версии следствия, в перил с сентября 2019 по декабрь 2022 года она лично или через посредников получала деньги с подчинённых. За это начальница оказывала сотрудникам покровительство и выписывала им премии. В общей сложности, по подсчёту следователей, она получила 15 миллионов 710 тысяч рублей.

Суд учёл наличие у задержанной объективной возможности скрыться, а также то, что максимальное наказание по её статьям составляет до 20 лет лишения свободы. Срок содержания под стражей продлён до 14 мая.

Решение может быть обжаловано в Рязанском областном суде.