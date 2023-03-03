Задержан водитель, выбросивший бабушку из автобуса

В Комсомольске-на-Амуре задержан водитель, который силой вытолкнул пожилую женщину из автобуса, Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Об инциденте стало известно 2 марта, после появления видео с моментом инцидента. Сообщалось, что старушка оплатила проезд, но её выкинули из транспортного средства из-за плохого запаха.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводится расследование.

Власти города сообщили РИА Новости, что водитель и кондуктор уволены.