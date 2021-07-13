Задержан владелец сумки, в которой нашли тело полуголой женщины

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Правоохранительные органы задержали владельца сумки, в которой нашли тело женщины в одном белье в Люберцах, пишет РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в пожарном шкафу на одном из этажей здания на проспекте Победы обнаружили клетчатую сумку. В ней лежало тело полуголой погибшей примерно 35-40 лет. У нее было тату в виде розы.

По предварительной версии, женщина умерла несколько дней назад в одной из квартир в этом же доме.

Вероятно, задержанный отнес сумку с разрубленным телом в пожарный шкаф несколько дней назад. Специалисты изъяли нож для проверки. Возбуждено уголовное дело. Причина смерти женщины уточняется.