Задержан участник вооруженного нападения на Буденновск в 1995 году

Главным следственным управлением СК России по СКФО в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения устойчивой вооруженной группы (банды) под общим руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя города Москвы Хамзата Зоева к совершению указанных преступлений.

Он обвиняется в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и убийстве.

Установлено, что в первой половине июня 1995 года уроженец Чеченской Республики Зоев добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений. Так, 14 июня 1995 года, действуя в составе устойчивой вооруженной группы Басаева, Зоев, а также другие боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 160 человек, совершили нападение на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае. В результате вооруженного нападения банды были убиты 129 человек, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 317 гражданам, захвачены в заложники 1586 граждан. Уничтожены и повреждены 198 автомашин, поврежден огнем Дом детского творчества, здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 домовладений частных лиц. Собственникам причинен значительный имущественный ущерб на сумму более 95 млн неденоминированных рублей.

При содействии сотрудников МВД России и ФСБ России Зоев задержан. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с участием указанного лица производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление его роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе.

Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников МВД России и ФСБ России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела продолжается.