Понедельник, 3 июня, 2024

Задержан участник вооруженного нападения на Буденновск в 1995 году

Автор: 7info

Опубликовано

Главным следственным управлением СК России по СКФО в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения устойчивой вооруженной группы (банды) под общим руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя города Москвы Хамзата Зоева к совершению указанных преступлений.
Он обвиняется в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и убийстве.

Установлено, что в первой половине июня 1995 года уроженец Чеченской Республики Зоев добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений. Так, 14 июня 1995 года, действуя в составе устойчивой вооруженной группы Басаева, Зоев, а также другие боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 160 человек, совершили нападение на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае. В результате вооруженного нападения банды были убиты 129 человек, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 317 гражданам, захвачены в заложники 1586 граждан. Уничтожены и повреждены 198 автомашин, поврежден огнем Дом детского творчества, здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 домовладений частных лиц. Собственникам причинен значительный имущественный ущерб на сумму более 95 млн неденоминированных рублей.

При содействии сотрудников МВД России и ФСБ России Зоев задержан. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с участием указанного лица производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление его роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе.

Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников МВД России и ФСБ России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Ночью на улицы Рязани вышла спецтехника

Заявление Сикорского стало причиной паники на Украине

В Рязани разбили и захламили основание памятника Георгию Победоносцу

Виталий Артёмов назвал визит Патриарха в Рязань знаковым событием

В Рязани мужчины разгрузили «ГАЗель» со строительным мусором около баков

В России мамам дошкольников хотят дать дополнительные выходные

Рязанский загс показал фото молодожёнов прошедших выходных

ФК «Рязань» проиграл домашний матч сопернику из Белгорода

Патриарх Кирилл посетил Рязань 2 июня. Итоги визита

Парень с мачете напал на бывшую девушку и её нового партнёра в Балашихе

Парад планет и самый длинный день: чего ждать от неба в июне?

В понедельник температура воздуха в Рязанской области повысится до +29°С

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Ночью на улицы Рязани вышла спецтехника

Новости Рязани
В мэрии рассказали о ночных работах, которые провели 3 июня.

Заявление Сикорского стало причиной паники на Украине

Новости мира
Киевский режим будет делать всё возможное, чтобы у украинских мужчин не осталось другого выбора, кроме как добровольно служить в ВСУ

В Рязани разбили и захламили основание памятника Георгию Победоносцу

Новости Рязани
Вокруг памятника много мусора, а люди сушат там свои вещи после купания в фонтане.

Виталий Артёмов назвал визит Патриарха в Рязань знаковым событием

Администрация
Патриарх Кирилл освятил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Московском районе на площади Новаторов.

В Рязани мужчины разгрузили «ГАЗель» со строительным мусором около баков

Новости Рязани
Это случилось на пересечении улиц Берёзовой и Черновицкой.