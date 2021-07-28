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Среда, 28 июля, 2021
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Задержан рязанец, пытавшийся украсть прокатный самокат

7info
Задержан рязанец, пытавшийся украсть прокатный самокат
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В Рязани полицейские задержали мужчину, попытавшегося украсть прокатный самокат. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О краже оборудования заявил представитель фирмы, которая занимается прокатом самокатов. Аппарат прибыл на улицу Пугачёва, после чего перестал подавать сигнал.

С помощью камер видеонаблюдения, местных жителей правоохранители нашли подозреваемого. Похищенный самокат обнаружили в квартире 35-летнего рязанца.

Мужчина приехал на самокате на улицу Пугачёва. Поездка понравилась, рязанец решил оставить транспортное средство себе. Злоумышленник повредил несколько проводов и увёл самокат домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (Кража).

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