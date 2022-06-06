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Понедельник, 6 июня, 2022

Задержан подозреваемый в поджоге военкомата в Пронске

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7info7

Задержан подозреваемый в поджоге военкомата в Пронске

Задержан подозреваемый в поджоге пронского военкомата. 29-летний Тимофей Мокий также подозревается в поджоге военкомата в Щёлкове и столичного отделения полиции.

Преступления были совершены с 25 апреля по 18 мая. Задержанный рассказал, что финансирование поджогов госучреждений велось из Украины.

Кадры допроса Тимофея Мокия опубликовал telegram-канал «Оперативные сводки».

Также в ТАСС уточнили, что Мокий — седьмой фигурант в деле о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключение под стражу до 3 августа.

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