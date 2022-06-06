Задержан подозреваемый в поджоге военкомата в Пронске

Задержан подозреваемый в поджоге пронского военкомата. 29-летний Тимофей Мокий также подозревается в поджоге военкомата в Щёлкове и столичного отделения полиции.

Преступления были совершены с 25 апреля по 18 мая. Задержанный рассказал, что финансирование поджогов госучреждений велось из Украины.

Кадры допроса Тимофея Мокия опубликовал telegram-канал «Оперативные сводки».

Также в ТАСС уточнили, что Мокий — седьмой фигурант в деле о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключение под стражу до 3 августа.