Зачем Белоруссия выдвинула танки в сторону Украины, объяснил эксперт

Министерство обороны Белоруссии перебросило к границе с Украиной танковые подразделения. По словам военного политолога Александра Перенджиева, это сделано для демонстрации силы в ответ на предполагаемые угрозы со стороны Киева.

Эксперт отметил, что Белоруссия никогда не нанесёт превентивный удар. Он также предположил, что провокации со стороны Украины вполне возможны.

«Республика Беларусь занимает сдержанную позицию в отношении Киева и никогда не пойдёт на превентивный удар, как мы решились на СВО. И если белорусы сейчас предпринимают меры, значит, действительно создаётся какая-то угроза для страны», — рассказал Перенджиев.

По мнению политолога, хотя Украина не является частью НАТО, ВСУ уже давно стали составной частью Альянса.

«Украинские военные — это инструмент НАТО для агрессии в сторону России, а также Белоруссии», — пояснил эксперт.

Он добавил, что меры, которые предпринимает Минск, направлены на предотвращение провокаций, наподобие тех, что сейчас совершаются в Курской области.