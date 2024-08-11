Зачем Белоруссия выдвинула танки в сторону Украины, объяснил эксперт

Министерство обороны Белоруссии перебросило к границе с Украиной танковые подразделения. По словам военного политолога Александра Перенджиева, это сделано для демонстрации силы в ответ на предполагаемые угрозы со стороны Киева.
Эксперт отметил, что Белоруссия никогда не нанесёт превентивный удар. Он также предположил, что провокации со стороны Украины вполне возможны.
По мнению политолога, хотя Украина не является частью НАТО, ВСУ уже давно стали составной частью Альянса.
Он добавил, что меры, которые предпринимает Минск, направлены на предотвращение провокаций, наподобие тех, что сейчас совершаются в Курской области.