«Забирать всех, действовать жёстко»: депутат рассказал о приказе Офиса Зеленского

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук, покинувший Украину, заявил, что недавние массовые рейды сотрудников военкоматов в общественных местах и развлекательных заведениях страны связаны с приказом Офиса президента Украины. По словам Дмитрука, в рамках этого указания предписано «забирать всех», независимо от наличия документов, предоставляющих отсрочку или инвалидность. Об этом сообщает РИА Новости.

В своём Telegram-канале Дмитрук сообщил, что особое внимание уделяется людям, которые публично обсуждают происходящие события, особенно в соцсетях.

«С ними сказано действовать жёстко, чтобы предотвратить возможный побег за границу и избежать распространения информации о задержаниях», — написал он.

Дмитрук призвал украинцев сидеть дома, не ходить в общественные места. В то же время, по его словам, сейчас обсуждается вопрос поквартирных обходов для выявления уклонистов, сначала начнут рейды в гостиницах.

Видео силовой мобилизации, где представители военкоматов применяют физическую силу к мужчинам мобилизационного возраста, активно распространяются в интернете. Согласно закону, принятому в мае, военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате, повестка считается вручённой даже при отсутствии личного уведомления.