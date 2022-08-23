За убийство женщины на кладбище задержан иностранец

В Сочи благодаря грамотной работе следователя задержан подозреваемый в убийстве случайной знакомой, совершенном в условиях неочевидности. Подробности дела сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Труп 30-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли 21 августа на Адлерском районном кладбище. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки. 20 августа иностранный гражданин познакомился с женщиной на кладбище. Мужчина предложил новой знакомой выпить, она согласилась. Во время застолья случилась ссора, задержанный задушил жительницу Сочи.

Убегая с места убийства, иностранец прихватил банковскую карту женщины, с её помощью задержанный пытался расплатиться в магазине.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены экспертизы.