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Вторник, 27 апреля, 2021
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За сутки в Рязани отремонтировали более 700 кв. м дорожного полотна

7info7
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Мэрия Рязани отчиталась о ремонте дорог в городе.

26 апреля аварийные выбоины горячей асфальтобетонной смесью заделали на 4 участках. Это улицы Урицкого, 1-я Железнодорожная, Военных Автомобилистов, автодорога на кладбище. Площадь ремонта составила 220 кв. м.

Подрядные организации в этот день работали на трех участках – улицах Крупской, Черновицкой (участок от района Сысоево до РНПК), 9-я Линия. Объем выполненных работ составил 550 метров.

Укладка асфальта подрядчиками и МБУ «Дирекция благоустройства города» на участках автодорог при ремонте картами выполняется при благоприятных погодных условиях.

В ночь с 26 на 27 апреля на улице Кудрявцева покрашено 920 погонных метров бордюрного камня. Работы продолжаются.

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