Воскресенье, 15 января, 2023
Татьяна Проводина

За сутки в Рязанской области изъяли из оборота свыше 90 литров нелегального спиртного

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В ходе полицейских рейдов за сутки 13 января в Рязанской области из нелегального оборота изъяли больше 90 литров нелегального спиртного.

В Советском районе Рязани из двух развлекательных заведений изъяли 48,5 литров алкоголя, в Московском районе – 10 литров, в Октябрьском – 15 литров спиртного.

Нарушения реализации спиртосодержащей продукции в кафе и магазинах правоохранители выявили в трёх районах региона. В Ряжском, Спасском и Сасовском районах изъяли суммарно 18 литров алкогольной продукции.

Протоколы составлены по статьям по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ и ч.2 ст.14.16 КоАП РФ. Нарушителей ждут крупные штрафы. Проверочные и рейдовые мероприятия продолжаются полицейскими в ежедневном режиме.

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