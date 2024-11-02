За сутки потушили два пожара в Рязани и возгорание в Касимове

За сутки пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области ликвидировано 6 пожаров, пострадавших нет, сообщает телеграм-канал ведомства.

Произошло 4 техногенных пожара и 2 возгорания травы.

В ночь с 31 октября на 1 ноября пожарно-спасательные подразделения потушили пожар в г. Касимов, также хозяйственную постройку в с. Мелехово Чучковского района.

1 ноября в Рязани потушили мусор в общежитие на ул. Высоковольтной. Еще одно загорание мусора в подвале было ликвидировано в 20:25 на ул. Советской Армии. В тушении участвовало 6 единиц техники, 24 человека.

В обоих случаях своевременное прибытие и оперативная работа пожарных не дали огню распространиться.