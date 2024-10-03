За причинение смерти по неосторожности в Рязани перед судом предстанет индивидуальный предприниматель

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 31 мая 2024 года. Предприниматель дал задание потерпевшему, который выполнял ремонт, срезать шлифовальной машиной бетонный козырек здания по улице Халтурина. Во время работы на мужчину упала бетонная плита, отчего он скончался на месте. Отмечается, что потерпевшему не рассказали о технике безопасности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.