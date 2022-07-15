За полгода в рязанские суды пытались пронести более 1,5 тысяч запрещённых предметов

В Рязанские суды за полгода пытались пронести более 1,5 тысяч запрещённых предметов. Проносы пресекали судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

К относятся все виды оружия, его части и механизмы, а также боеприпасы; колюще-режущие предметы; взрывчатые и ядовитые вещества и иные предметы, представляющие угрозу для окружающих, использование которых может повлечь нарушение установленного порядка деятельности суда. Для пресечения попыток проноса запрещённых предметов используются металлообнаружители и лучевые досмотровые установи.

За шесть месяцев 2022 года рязанскими судебными приставами при осуществлении допуска граждан в здания судов предотвращено 1742 попытки проноса запрещенных предметов, среди которых травматическое оружие, шокеры, а также иные запрещенные предметы, представляющие угрозу для безопасности окружающих. Все выявленные сотрудниками предметы были предоставлены судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Рязанской области в добровольном порядке.