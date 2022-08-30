За полгода бюджет Рязанской области пополнился на 23 млрд 155 млн за счёт налогов

В первом полугодии 2022 года в бюджет Рязанской области поступило 23 млрд 155 млн рублей. Это почти на треть больше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Руководитель УФНС России по Рязанской области Вячеслав Морозов сообщил об этом на расширенной коллегии областного Управления Федеральной налоговой службы, на которой обсуждались итоги работы налоговых органов в первом полугодии текущего года.

Вячеслав Морозов отметил, что приняты важные нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня для поддержки бизнеса и граждан. Сейчас на территории региона действует свыше 30 мер поддержки предпринимательства по разным направлениям.

По словам Павла Малкова, конструктивное взаимодействие правительства УФНС Рязанской области очень важно прежде всего в вопросах наполнения бюджетов разных уровне, а также в поддержке бизнеса и социальных проектах.

Врио главы региона подчеркнул важность задач, которые решает налоговая служба.

Павел Малков: Улучшение качества жизни рязанцев – наша общая задача

В коллегии также участвовали председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, министр финансов региона Марина Наумова, руководители правоохранительных ведомств и представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Об этом говорится на сайте правительства Рязанской области.