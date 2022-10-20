Четверг, 20 октября, 2022
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За парковку на газонах в Рязани водителей оштрафовали почти на миллион рублей

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За парковку на газонах и участках с зелёными насаждениями в Рязани с начала года привлекли 2224 нарушителя. Об этом информирует горадминистрация.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. Общая сумма назначенных им штрафов – 987 500 рублей.

В мэрии напоминают: в соответствии с правилами благоустройства территорий и городских округов на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелёными насаждениями, на контейнерных площадках. На газонах и цветниках, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, запрещается ездить на автомобилях и спецтехнике, мотоциклах, скутерах, квадрациклах, лошадях

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