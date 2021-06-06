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За один день в Архангельской области утонули 12-летний мальчик и 55-летний мужчина

Елена Лобанова
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За субботу, 5 июня, в Архангельской области утонули два человека. Один из них ребенок. Об этом сообщает сайт «112». 

Один из случаев произошел на реке Виледь близ деревни Осиновец Вилегодского района. По предварительной информации, 12-летний мальчик отдыхал там со своим другом. Однако в этом месте большая глубина и сильное течение. Традиционный для купания пляж находится на противоположном берегу. 

— Во время купания один ребенок начал тонуть. Другой пытался ему помочь, подав найденную на берегу палку. Однако в этот момент подроста уже унесло течением, — говорится в сообщении.

Выживший мальчик решил позвонить матери погибшего. Он дождался приезда женщины, а после они вместе вышли на дорогу и остановили проезжавший мимо автомобиль. Свидетели не знали, что делать и у кого просить помощи, поэтому службу спасения вызвал водитель машины. 

К моменту приезда спасателей ребенок уже скрылся под водой. Около 21:00 его тело обнаружили и подняли из воды без водолазных работ. 

Еще одно происшествие произошло в СНТ Кривые Озера близ Северодвинска. Около полудня 55-летний мужчина пошел купаться в озере Карахатское. Однако в какой-то момент он начал тонуть.

Спасателей вызвала жена погибшего. Она вместе с еще одним очевидцем извлекла тело мужа из воды. 

Прибывшие медики около получаса проводили реанимацию, однако спасти мужчину так и не удалось. Возможно, причиной смерти стали проблемы со здоровьем, которые спровоцировали перепады температур. Дело в том, что вода в озере ледяная из-за бьющих родников.

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