За ночь над Россией уничтожили 57 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов:

35 БПЛА — над территорией Курской области,

13 БПЛА — над территорией Орловской области,

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7 БПЛА — над акваторией Азовского моря,

1 БПЛА — над территорией Тульской области,

1 БПЛА — над территорией Брянской области.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Напомним, в Рязанской области также объявлялось об угрозе БПЛА. В соцсетях сообщалось, что в некоторых районах Рязани включали сирену. К счастью, беспилотники в Рязань сегодня ночью не прилетали.