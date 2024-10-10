Четверг, 10 октября, 2024

За ночь над Россией уничтожено 92 украинских БПЛА

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/mod_russia

Минувшей ночью силы ПВО Российской Федерации успешно отразили масштабную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов, предпринятую киевским режимом, сообщает утром 10 октября пресс-служба министерства обороны РФ.

В общей сложности уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа, пытавшихся нанести удар по объектам на территории России.

Наиболее интенсивные действия противника наблюдались в Краснодарском крае, где системы ПВО уничтожили 47 беспилотников. В Курской области перехвачены 12 дронов, в Ростовской — 9, в Брянской — 4.

В небе над Белгородской областью и Республикой Крым сбито по два БПЛА, один беспилотник ликвидирован над Воронежской областью.

Кроме того, 15 дронов уничтожено над акваторией Азовского моря.

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