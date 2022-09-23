За несколько часов до «Метели»: Виталий Гогунский и рязанский оркестр русских народных инструментов готовятся к совместному выступлению

Идёт активная подготовка к уникальному концерту, который состоится вечером 23 сентября в МКЦ. Совместный проект рязанским зрителям представят знаменитый артист Виталий Гогунский и оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры России Александра Лаврухина. Музыкальные шедевры Г.В. Свиридова, ставшие иллюстрацией к повести А.С. Пушкина «Метель», наполнят сегодня образы произведения новыми мыслями и чувствами, созвучными современным слушателям.

На сцене и за кулисам царит творческая атмосфера: последние репетиции, обсуждения и предвкушение встречи с зрителями. Уже всё готово к тому, чтобы «Метель» захватила сердца рязанцев!

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Место проведения: МКЦ г. Рязани;

Время проведения: 19.00.

Возрастное ограничение 6+.