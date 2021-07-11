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Воскресенье, 11 июля, 2021
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За непристойное поведение в парке осудили двоих липчан

Елена Лобанова
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В Липецке осудили двоих мужчин за непристойное поведение в парке. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Все произошло в мае 2021 года в одном из центральных парков. К сотрудникам ППС подбежали две девушки. Пострадавшие рассказали, что в лесопарковой зоне, где они проходили недавно, находятся двое странных мужчин. 

— Граждане осуществляли непристойные действия в адрес девушек. Нарушителей общественного порядка задержали и доставили в отдел полиции, — говорится в сообщении. 

На молодых людей составили административные протоколы по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ. Суд назначил нарушителям штраф. 

Полицейские напоминают, что в похожей ситуации нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. С нарушителями не стоит конфликтовать, лучше — сохранять спокойствие, запомнить приметы и сфотографировать подозреваемых. 

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