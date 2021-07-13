За неделю в Рязани подготовят проект оздоровления МУП «УРТ»

Проект оздоровления рязанского МУП «УРТ» подготовят за неделю. Такое поручение дал Николай Любимов во вторник, 13 июля.
Губернатор Рязанской области отметил плохое состояние имущества предприятия.
Глава региона поручил зампреду правительства проконтролировать данную работу.
Любимов также признал плохую работу общественного транспорта в городе, однако отметил необходимость сохранения муниципального предприятия.
Губернатор также напомнил, что с 1 июля 2022 года с МУП «УРТ» заключат контракт, что позволит обеспечить стабильную работу предприятия и прежнюю стоимость проезда.