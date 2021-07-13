За неделю в Рязани подготовят проект оздоровления МУП «УРТ»

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Проект оздоровления рязанского МУП «УРТ» подготовят за неделю. Такое поручение дал Николай Любимов во вторник, 13 июля.

Губернатор Рязанской области отметил плохое состояние имущества предприятия.

— Крыша течет, с освещением проблемы, условия работы водителей и механиков не укладываются ни в какие рамки. Я хочу увидеть дорожную карту оздоровления предприятия с конкретными сроками, бизнес-планом и ответственными за каждый этап должностными лицами, — подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона поручил зампреду правительства проконтролировать данную работу.

Любимов также признал плохую работу общественного транспорта в городе, однако отметил необходимость сохранения муниципального предприятия.

— При этом работать транспортные предприятия должны по-другому. Там необходимо навести элементарный порядок, — сказал глава региона.

Губернатор также напомнил, что с 1 июля 2022 года с МУП «УРТ» заключат контракт, что позволит обеспечить стабильную работу предприятия и прежнюю стоимость проезда.