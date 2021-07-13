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Вторник, 13 июля, 2021
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За неделю в Рязани подготовят проект оздоровления МУП «УРТ»

Елена Лобанова
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Проект оздоровления рязанского МУП «УРТ» подготовят за неделю. Такое поручение дал Николай Любимов во вторник, 13 июля. 

Губернатор Рязанской области отметил плохое состояние имущества предприятия. 

— Крыша течет, с освещением проблемы, условия работы водителей и механиков не укладываются ни в какие рамки. Я хочу увидеть дорожную карту оздоровления предприятия с конкретными сроками, бизнес-планом и ответственными за каждый этап должностными лицами, — подчеркнул Николай Любимов. 

Глава региона поручил зампреду правительства проконтролировать данную работу. 

Любимов также признал плохую работу общественного транспорта в городе, однако отметил необходимость сохранения муниципального предприятия. 

— При этом работать транспортные предприятия должны по-другому. Там необходимо навести элементарный порядок, — сказал глава региона. 

Губернатор также напомнил, что с 1 июля 2022 года с МУП «УРТ» заключат контракт, что позволит обеспечить стабильную работу предприятия и прежнюю стоимость проезда.

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