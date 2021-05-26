За неделю рязанцы оставили в соцсетях более 1,5 тысяч обращений

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По информации ЦУР Рязанской области, с 17 по 23 мая жители региона оставили в социальных сетях более 1,5 тысяч обращений.

Топ-5 тем традиционно составили дороги, социальное обслуживание, благоустройство, мусор и ЖКХ. Все сообщения взяли в работу ответственные специалисты.

По многим обращениям уже есть решения. Так, на прошлой неделе починили светофор, который развернуло на Московском шоссе Рязани, восстановили работу светофора в Касимове. Кроме того, отремонтировали спортивную площадку в сквере имени Скобелева и детскую площадку в Парке пионеров в Сасове, вывезли деревья, упавшие во время непогоды в Сасове, по нескольким адресам, а также убрали мусор по заявкам из Ряжского, Рыбновского, Клепиковского, Захаровского районов, Сасова, Касимова и Рязани.

Напомним, чтобы сообщить о проблеме или задать вопрос, достаточно оставить комментарий на страницах профильных исполнительных органов власти и местного самоуправления, а также на официальных страницах Рязанской области или в популярных городских сообществах. Сотрудники ЦУР возьмут их в работу и помогут разобраться.