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Понедельник, 16 августа, 2021
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За неделю от укусов клещей пострадали 30 рязанцев

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За неделю от укусов клещей пострадали 30 рязанцев
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На прошлой неделе после укусов клещей к специалистам обратились 30 рязанцев, 15 пострадавших — дети. Об этом 16 августа сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Рязани, Рязанском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Спасском и Рыбновском районах.

При исследовании клещей, доставленных в лабораторию, в 17,4% случаев обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 7% возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,3% моноцитарного эрлихиоза.

В текущем сезоне зарегистрировано 9 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

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