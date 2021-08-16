За неделю от укусов клещей пострадали 30 рязанцев

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На прошлой неделе после укусов клещей к специалистам обратились 30 рязанцев, 15 пострадавших — дети. Об этом 16 августа сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Рязани, Рязанском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Спасском и Рыбновском районах.

При исследовании клещей, доставленных в лабораторию, в 17,4% случаев обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 7% возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,3% моноцитарного эрлихиоза.

В текущем сезоне зарегистрировано 9 случаев иксодового клещевого боррелиоза.