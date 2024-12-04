За год в Рязанской области произошло более 300 пожаров из-за электротехнических причин

С начала года в Рязанской области произошло 309 пожаров из-за электротехнических причин. Об этом сообщает региональное МЧС в телеграм-канале.

Отмечается, что некоторые возгорания случились по причине неправильной эксплуатации электрообогревателя.

МЧС России напоминает: перед эксплуатацией электронных приборов внимательно изучите инструкцию, не включайте обогреватель вблизи легковоспламеняющихся предметов, не оставляйте без присмотра, не используйте его в помещениях с повышенной влажностью и в качестве сушки, не забывайте очищать обогреватель от пыли и грязи.