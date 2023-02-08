За год рязанские учёные разработали 13 принципиально новых для страны технологий

Рязанская область находится на 6-й позиции в ЦФО по уровню изобретательской активности с учётом внедрённых полезных моделей, – сообщает Рязаньстат.

За год в регионе разработано 13 принципиально новых для России технологий. 1,9 тысяч инноваций внедрено в процессы производства, каждая десятая из них связана с оборудованием с числовым программным управлением.

Лидерами по использованию новых технологий в работе в регионе являются Рязань – 1488, Сасово – 104 и Михайловский район – 81 техноновация.

В Рязанском регионе научными исследованиями и разработками занимается 874 учёных-исследователей, возраст половины из них не превышает 40 лет. 40% рязанских учёных — женщины.

Большинство научных разработок ведётся в технической сфере. Пятую часть исследователей здесь составляют женщины.

8 февраля отмечается День российской науки. Председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова сердечно поблагодарила учёных региона за смелость научного поиска, энергию и веру в своё призвание.