За год на ярмарках выходного дня в Рязани продали продуктов на 270 миллионов рублей

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области подвели итоги работы ярмарок выходного дня в Рязани за год. В 2022 году ярмарки состоялись 52 раза, местные производители продали на них продукты питания на общую сумму 270 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За год на ярмарках выходного дня рязанцы приобрели у производителей более 1,5 тыс. тонн продовольственных товаров, в том числе, порядка 260 тонн мяса, 45 т рыбы, 85 т колбас, 290 т молочной продукции, 240 т хлебобулочных изделий, 200 т картофеля, 170 т овощей (огурцов, томатов, моркови, капусты, свёклы, тыкв и кабачков), 220 т яблок и груш, 30 т ягод (садовой земляники, малины, смородины), 15 т мёда.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов отметил, что ярмарки выходного дня проводятся в Рязани уже более 14 лет, и всё это время они востребованы и горожанами, и производителями: «Для покупателей это возможность приобрести свежие и качественные продукты по доступной цене: средние цены на ярмарках на 4–45% ниже средних потребительских цен на продукты питания в Рязани. А для многих предприятий и фермеров ярмарки являются основным каналом продаж продуктов, так как пробиться на прилавки крупных российских сетей продовольственного ритейла получается далеко не у всех».

Постоянные участники ярмарок — 200 местных производителей, из которых более 110 — это фермеры, индивидуальные предприниматели и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.

Ярмарки выходного дня в Рязани работают на четырёх площадках: на территории УРТ на ул. Дзержинского, у ЦНТИ на ул. Крупской, у КДЦ «Октябрь» на ул. Новоселов и у ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской. Ближайшие ярмарки состоятся в субботу, 14 января.