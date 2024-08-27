Вторник, 27 августа, 2024

За две недели вертолет санавиации доставил 14 человек в Рязань из районов области

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/id752548110

За две недели в Рязань доставили 14 пациентов с помощью вертолета санитарной авиации. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

Он отметил, что среди госпитализированных — пятеро детей, которые пострадали в ДТП. Маленькие пациенты поступили с переломами рук и ног, черепно-мозговыми травмами, повреждениями органов брюшной полости.

Александр Пшенников также отметил, что дети-пешеходы и дети-велосипедисты регулярно становятся участниками аварий на дорогах,. Причем чаще всего именно они являются виновниками этих ДТП. Министр здравоохранения призывает всех участников дорожного движения быть внимателен и ответственнее.

За две недели вертолет санавиации доставил 14 человек в Рязань из районов области

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