За два дня вертолёт санитарной авиации доставил двух пациенток в Рязанскую ОКБ

Дорога на автомобиле из Шацка зимой может занять четыре часа, а вертолет преодолевает это расстояние меньше чем за час. Такая скорость незаменима, когда речь идет о спасении жизни, как это было в первый день весны. У молодой женщины, пациентки Шацкого ММЦ, диагностировали серьезное заболевание желудочно-кишечного тракта с кровотечением. Ей требовалась помощь врачей областного центра.

Доставка на вертолёте дала врачам дополнительное время. Сейчас, чтобы спасти пациентку, работают хирурги Областной клинической больницы.

Их коллеги-травматологи ОКБ теперь спасают здоровье ещё одной пациентки службы санитарной авиации. В последний день зимы ее доставили на вертолете из Скопинского ММЦ. Девушка попала туда после аварии, которая случилась 25 февраля в Скопинском районе: находясь на пассажирском сидении, она получила тяжелые переломы и повреждения внутренних органов. Врачи стабилизировали состояние пострадавшей, после чего было принято решение о санитарной эвакуации вертолетом.

«Вертолет санитарной авиации незаменим для спасения тяжелых пациентов, особенно с нестабильными переломами таза. Любая, самая корректная транспортировка на машине — это риск. В поездке мы сталкиваемся с тряской, что может приводить к смещению костных отломков, а зимой к этому добавляются неровное дорожное полотно, заносы и снег. Санитарная эвакуация на вертолете снижает факторы риска, а это очень важно для пациентов, которым требуется неотложная помощь», — отметил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

Он добавил, что воздушное судно в регионе работает в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.