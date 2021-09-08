Юрист рассказала, за какие фотографии грозит лишение свободы

Директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова рассказала, какие фотографии запрещено публиковать или пересылать знакомым. В противном случае автору грозит административная или уголовная ответственность, сообщает РИА «Новости».

Нарушением закона, по словам эксперта, является фото на фоне БТР в армии или изображение Гитлера.

— Нельзя публиковать изображения и видео других людей без их согласия, порнографию, тем более с несовершеннолетними, посты с призывами к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков, сведения, составляющие гостайну или порочащие облик органа власти, — отметила Хомякова.

Юрист напомнила, что одного сотрудника МВД уволили за фотографию застолья, медсестру — за изображение пациентов. При этом Елена Хомякова подчеркнула, что есть и исключения из правил.

— Например, если владелец снимка позировал за деньги или фото сделано случайно, в общественном месте, где изображение конкретного лица не является целью публикации, или если размещение фотографии сделано в интересах государства или общества, — объяснила юрист.

Эротические изображения разрешено публиковать, если они имеют сюжет и представляют художественную ценность. Чтобы определить соответствует ли снимок данным критериям, назначают искусствоведческую экспертизу.