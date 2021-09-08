Юрист рассказала, за какие фотографии грозит лишение свободы

Директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова рассказала, какие фотографии запрещено публиковать или пересылать знакомым. В противном случае автору грозит административная или уголовная ответственность, сообщает РИА «Новости».
Нарушением закона, по словам эксперта, является фото на фоне БТР в армии или изображение Гитлера.
Юрист напомнила, что одного сотрудника МВД уволили за фотографию застолья, медсестру — за изображение пациентов. При этом Елена Хомякова подчеркнула, что есть и исключения из правил.
Эротические изображения разрешено публиковать, если они имеют сюжет и представляют художественную ценность. Чтобы определить соответствует ли снимок данным критериям, назначают искусствоведческую экспертизу.