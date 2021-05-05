Юрист рассказал, что нельзя делать на даче

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За некоторые действия дачники могут получить штрафы. О них напомнил агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Юрист напомнил, что нельзя делать на даче. Также нельзя закапывать неразлагаемые отходы, чем тоже часто грешат дачники. За это может последовать штраф от 1 до 2 тыс. руб.

Кроме того, нельзя просто так срубить дерево. За подобное деяние можно попасть под санкции за незаконную вырубку леса. Они предполагают не только штраф, но и реальный срок. Дачникам юрист посоветовал не ходить с пилой в соседний лес.

Также нельзя заниматься «прирезкой». Если вы «прирежете» себе чью-то землю, вам также может грозить ответственность. Ответственно стоит относиться и к перерасходу воды. Запрещено выкачивать более ста кубометров воды без лицензии. За это также грозит крупный штраф.

К довольно частым нарушениям относится установка глухих заборов и посадка слишком близко к ним деревьев. Юрист напоминает, что деревья выше 15 м нельзя сажать ближе трёх метров от забора, среднерослые не более 10 м — ближе двух метров, и кустарники — ближе одного метра от забора. В противном случае возможен штраф или предписание их вырубить.

Дачников могут привлечь к ответственности и за шум в неположенное время. Нельзя шуметь с 22 до 6 утра по будням и с 23 до 9 по выходным.

Не стоит возводить слишком высокий забор. Он может быть высотой не больше 2 м , а между участками – не более 1,7 м. Светопрозрачность должна составлять не менее 50% по всей высоте.