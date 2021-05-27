Звёзды кино и телевидения наградили юных рязанцев

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В рязанской киношколе «Перспектива» состоялась первая церемония вручения кинопремии. В формате с заявкой на престижный кинофестиваль проводили на летние каникулы воспитанников рязанской киношколы.

Школа кино «Перспектива» не просто обучает юные дарования актерскому мастерству и операторскому искусству. Вот уже четвертый год из её стен ребята отправляются на съемочные площадки многих федеральных телевизионных проектов. С завидной регулярностью они появляются в кадрах самых популярных в России сериалов и правовых передач.

Хотя и собственных проектов в рязанской школе кино немало. Например, ситком «Физрук на продленке», или мистический триллер «Запертые». Сериалы транслируют на YouTube-канале AzazA Kid. Там же можно посмотреть фильмы, которые делают сами киношкольники класса «КиноСпецназ». А еще ребята периодически снимают социальные ролики для прокуратуры Рязанской области.

Своими работами молодые актеры и операторы гордятся: не всегда съемки и монтаж проходят так же легко и игриво, как это выглядит на экране. В общем, гостям было что показать. А приехали на первую церемонию кинопремии в школе кино «Перспектива» высокие гости из Москвы. Главный режиссер сериала «След» Юрий Харнас, сценарист Ольга Завершинская, известные актеры Игорь Лукин и Нина Гогаева – плеяда звезд современного кинематографа вручили всем киношкольникам дипломы и статуэтки.

Также юные актёры получили награды из рук старшего помощника прокурора Рязанской области Марии Нетыкс и главного редактора РИА «7info» Надежды Майоровой.

Профессионалы из Москвы по достоинству оценили подготовку киношкольников и пожелали сбыться мечте художественного руководителя «Перспективы» Виктора Новичкова: открыть в Рязани киностудию. Шансы вполне реальные.

Те работы, которые были продемонстрированы гостям во время встречи, действительно, впечатляют. Они разительно отличаются от того, что сегодня предлагают на федеральных каналах. Но, несмотря на это, красная дорожка и свет софитов нисколько не смутили юных талантов. Уверенные выступления и дружеская атмосфера придали встрече особый колорит.

Дарья Калинина