Юных рязанцев и их родителей приглашают в школу юного водителя «ŠKODA Кроха 2021»

ŠKODA это семейный бренд. Бренд, который черпает свое вдохновение в каждом члене семьи и заботится о безопасности и комфорте каждого.

И речь идет не только о надежности автомобилей марки.

Безопасность детей — одна из важнейших социальных задач, а забота о безопасном движении — важный шаг для развития дорожной грамотности маленьких граждан.

Вот уже много лет подряд, в рамках широкомасштабного проекта ŠKODA Кроха «Уроки безопасности», официальный дилер ŠKODA «Чехия Авто» проводит мероприятия направленные на обучение детей младших классов правилам дорожного движения.

2 и 3 октября с 12:00 до 15:00 дилерский центр «Чехия Авто» приглашает детей и их родителей в «Автогородок» в Центральном парке культуры и отдыха города Рязани.

Вас ждет увлекательное путешествие в мир полезных правил поведения на дороге, а также конкурсы, подарки, фотосессия с мультяшными персонажами и веселые игры.

Каждый ребенок прошедший «Школу юного водителя» получит «удостоверение юного водителя».

Будет очень интересно и весело!

Подробности о мероприятии можно узнать в дилерском центре ŠKODA «Чехия Авто» или по телефону 8 (4912) 95 55 58.