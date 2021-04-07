Ярославцев предупредили об изменении системы оплаты проезда

Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский рассказал, как изменится система оплаты проезда в Ярославле с 14 июля, пишет портал «Ярновости».

Важным изменением станет переход большинства маршрутов под городской контроль. По словам чиновника, частных перевозчиков «никто вытесняет с рынка». У них будет возможность поучаствовать в конкурсе на новые маршруты.

«Правда, с одним условием — предприниматель должен владеть подходящим по классу транспортом», — отметил Волканевский.

Планируется заключать с индивидуальными предпринимателями брутто-контракты. Таким образом, перевозчик будет получать деньги по договору только после выполнения своих обязательств.

Кроме того, пассажирам, которые будут использовать обновленные маршруты, станет доступна безналичная оплата проезда вместе со льготами. Проблему недостатка кондукторов попробуют решить с помощью современных технологий.