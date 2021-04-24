Ярославцев предупредили о резком ухудшении погода

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В субботу в Ярославле ненадолго выпал снег, который быстро смыло ливнем, пишет портал «Про Город».

В результате некоторые улицы буквально затопило. При этом осадки сопровождались грозой.

Синоптики предупредили, что в ближайшее время в городе ожидаются дожди и снег, поэтому расслабляться не стоит.

В частности, в воскресенье пойдет небольшой снег, будет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью ожидается до одного градуса выше нуля, днем воздух прогреется до пяти градусов тепла.

С понедельника по среду специалисты также прогнозируют небольшой дождь.