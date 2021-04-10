9.8 C
Рязань
Суббота, 10 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоТоп новость

Ямы на мосту через Трубеж в Рязани заделают битумом

Елена Лобанова

В Рязани заделают ямы на посту через Трубеж битумом. Об этом заявила мэр города Елена Сорокина во время посещения объекта. 

По ее словам, в настоящее время по открытой левой стороне ездить практически невозможно. 

Поручила заделать ямы битумом, а не щебенкой. Подрядчик заделает все ямы в начале следующей недели, — отметила Елена Сорокина. 

Глава администрации вместе с замглавы администрации Борисом Ясинским Осмотрели результат работы. Подрядчик рассказал, что в настоящее время первый и второй пролеты моста уже подняты. На третьем пролёте ещё ведутся работы, а четвёртый уже в планах на ближайшее время. 

— Некоторые конструкции значительно разрушились. На это большое влияние оказали сильные динамические нагрузки на бетонные балки. К тому же, сильное влияние оказало и колебание температур. Из-за этого мост расширяется и сужается, — написала мэр Рязани.

В настоящее время бетонные балки поднимают, устанавливают под них резиновые подпоры. Они будут компенсировать динамические нагрузки. Также важно, что мост реконструируют с учетом новых швов и подпоров. За счёт современных технологий будет значительно увеличен срок эксплуатации объекта. 

Елена Сорокина подчеркнула, что отставаний от графика нет. Мэр также проучила Борису Ясинскому контролировать ремонт еженедельно. 

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]