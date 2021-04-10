Ямы на мосту через Трубеж в Рязани заделают битумом

В Рязани заделают ямы на посту через Трубеж битумом. Об этом заявила мэр города Елена Сорокина во время посещения объекта.

По ее словам, в настоящее время по открытой левой стороне ездить практически невозможно.

Поручила заделать ямы битумом, а не щебенкой. Подрядчик заделает все ямы в начале следующей недели, — отметила Елена Сорокина.

Глава администрации вместе с замглавы администрации Борисом Ясинским Осмотрели результат работы. Подрядчик рассказал, что в настоящее время первый и второй пролеты моста уже подняты. На третьем пролёте ещё ведутся работы, а четвёртый уже в планах на ближайшее время.

— Некоторые конструкции значительно разрушились. На это большое влияние оказали сильные динамические нагрузки на бетонные балки. К тому же, сильное влияние оказало и колебание температур. Из-за этого мост расширяется и сужается, — написала мэр Рязани.

В настоящее время бетонные балки поднимают, устанавливают под них резиновые подпоры. Они будут компенсировать динамические нагрузки. Также важно, что мост реконструируют с учетом новых швов и подпоров. За счёт современных технологий будет значительно увеличен срок эксплуатации объекта.

Елена Сорокина подчеркнула, что отставаний от графика нет. Мэр также проучила Борису Ясинскому контролировать ремонт еженедельно.