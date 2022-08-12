7info

WP сообщила об украинских месторождениях на $12,4 трлн, перешедших под контроль России

Background фото создан(а) dashu83 - ru.freepik.com

Во время специальной военной операции России взяла на Украине под контроль месторождения полезных ископаемых, оцениваемые на $12,4 трлн. Об этом, ссылаясь на данные The Washington Post, пишет РБК.

Стоимость ресурсов для газеты оценила канадская фирма по геополитическим рискам SecDev.

Под контроль Москвы на данный момент перешли 41 месторождение угля, 27 природного газа, 14 пропана, 9 нефти, 6 месторождений железной руды, а также месторождения титановой руды, циркониевой руды, стронция, лития, урана, золота, крупный карьер по добыче известняка.

Часть месторождений находится в России уже несколько лет, после присоединения Крыма.

Иностранные журналисты отмечают, что Европа может стать ещё более зависимой от российских ресурсов. 

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7