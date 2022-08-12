WP сообщила об украинских месторождениях на $12,4 трлн, перешедших под контроль России

Во время специальной военной операции России взяла на Украине под контроль месторождения полезных ископаемых, оцениваемые на $12,4 трлн. Об этом, ссылаясь на данные The Washington Post, пишет РБК.

Стоимость ресурсов для газеты оценила канадская фирма по геополитическим рискам SecDev.

Под контроль Москвы на данный момент перешли 41 месторождение угля, 27 природного газа, 14 пропана, 9 нефти, 6 месторождений железной руды, а также месторождения титановой руды, циркониевой руды, стронция, лития, урана, золота, крупный карьер по добыче известняка.

Часть месторождений находится в России уже несколько лет, после присоединения Крыма.

Иностранные журналисты отмечают, что Европа может стать ещё более зависимой от российских ресурсов.