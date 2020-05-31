Зверское избиение женщины на глазах у детей в Новороссийске попало на видео

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами жестокого избиения женщины мужчиной на детской площадке в Новороссийске.
Сообщается, что инцидент произошел 30 мая на улице Советов на глазах у маленьких детей. Местный житель сломал жертве челюсть и нос. Она неподвижно лежала на земле, после чего попала в больницу.
По словам очевидцев, преступник угрожал им, чтобы они удалили запись. По данному факту проводится проверка.
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