Зверски убитая невеста жаловалась на побои накануне гибели

Телеканалу РЕН ТВ стали известны подробности жизни 26-летней Марины из Москвы, изувеченное тело которой было найдено в квартире за две недели до свадьбы.

Сообщается, что два месяца назад женщина обращалась в травмпункт. В частности, 28 мая она пришла к врачам с жуткими травмами и ушибами на лице и теле.

По данным телеканала, девушка жаловалась знакомым на регулярные избиения со стороны жениха. Однако каждый раз им удавалось помириться, и Марина отказывалась жаловаться на возлюбленного в полицию.

При этом женщина делилась информацией о нападениях парня в соцсетях, однако всякий раз после примирения удаляла посты.