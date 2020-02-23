Журналистка погибла в ДТП со снегоходом на Камчатке

Главред ИА «Камчатка» Мария Нетребенко погибла во время поездки на снегоходе. ЧП произошло 23 февраля на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова после праздника «Берингия».

Согласно предварительной инфрмации, 29-летняя журналистка каталась на снегоходе вместе со своей коллегой. Погибшая была за рулем ТС. В какой-то момент средство передвижения врезалось в дерево. Нетребенко получила смертельные травмы. Пассажирка снегохода была также тяжело травмирована, однако выжила.

Потерпевшая находится в реанимационном отделении больницы. По факту произошедшего будет проводиться проверка, сообщает РЕН ТВ.