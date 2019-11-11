Жительница Омска поведала историю о «приключениях» своего отца. ЧП случилось весной, в мае. Все началось с того, что пожилой матери омички была необходима медпомощь. Работники скорой помощи предложили отвезти заболевшую женщину в стационар. Но муж пострадавшей попросил не везти ее в медучреждение, отметив, что его «там в морге 3 дня держали».

Через некоторое время стало известно, что в мае пожилой омич был доставлен в больницу для ампутации пальца. Но врачи решили не оставлять пациента без такой нужной части тела. На протяжении нескольких дней пациент был на связи с близкими, а затем вдруг исчез. Чудом родственники узнали: мужчина в реанимации, и у него сильно упал гемоглобин. Потерпевший ужасно себя чувствовал и остался без сознания.

По словам дочери мужчины, омич был раздет и отправлен в помещение с настилами. За ним пришли только через три дня и поразились тому, что он все еще жив. Мужчина сам заявил, что попросил медиков забрать его из морга обратно в реанимацию, сообщает Ом1.