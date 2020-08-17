Жительница Владикавказа сломала соседке челюсть

Во Владикавказе (Северная Осетия — Алания) 36-летняя женщина сломала челюсть своей 31-летней соседке. Это произошло во время конфликта между женщинами.

Как сообщает Регион Онлайн, женщины повздорили на улице Пушкинской. Они устроили разборку, во время которой и была сломана челюсть одной из участниц бытового конфликта.

Потерпевшую в итоге доставили в больницу, а нападавшая была задержана. По факту случившегося уже начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.