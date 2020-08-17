Понедельник, 17 августа, 2020
18.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Жительница Владикавказа сломала соседке челюсть

Иван Федоров

Во Владикавказе (Северная Осетия — Алания) 36-летняя женщина сломала челюсть своей 31-летней соседке. Это произошло во время конфликта между женщинами.

Как сообщает Регион Онлайн, женщины повздорили на улице Пушкинской. Они устроили разборку, во время которой и была сломана челюсть одной из участниц бытового конфликта.

Потерпевшую в итоге доставили в больницу, а нападавшая была задержана. По факту случившегося уже начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статья«Богатые никак не нажрутся»: Галкин поддержал защитников горы Куштау
Следующая статьяПятеро погибли в автокатастрофе на Алтае

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Чемпион 2-го этапа рыбатлона финишировал с крючком в пальце

Новости Рязани
15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец прошел 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону. Нежаркая погода без дождя и...
Узнать больше

Рязанцы могут оформить и оплатить EMS-отправления в приложении Почты России

Новости Рязани
Рязанцы могут оформить и оплатить EMS-отправления в приложении Почты России. В приложении Почты России появилась возможность оформить и оплатить курьерскую экспресс-доставку. Здесь...
Узнать больше

В посёлке Соколовка в Рязани зарезали мужчину

Новости Рязани
В пятницу, 14 августа, в посёлке Соколовка в Рязани произошло убийство – зарезали мужчину.  Информация о преступлении появилась в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Чемпион 2-го этапа рыбатлона финишировал с крючком в пальце

Новости Рязани
15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец прошел 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону. Нежаркая погода без дождя и...
Узнать больше

В Рязани завершается строительство новой школы на 1100 мест

Администрация
Новое учебное заведение должно будет принять учеников уже 1 сентября. Сейчас в здании завершаются отделочные работы.
Узнать больше

В Рязани могут прекратить подачу горячей воды из-за долгов населения

Новости Рязани
В Рязани во время пандемии коронавируса снизились платежи населения за коммунальные услуги, в том числе за отопление и горячую воду.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

#КартаКосмосРязань
На въезде в один из самых крупных и живописных районов Рязанской области – Касимовский – нас встречает большая металлическая стела с гербом муниципалитета. Она хорошо выделается на фоне соснового леса Мещеры, и ее невозможно не заметить.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+