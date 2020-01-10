Жительница Москвы умерла после новогоднего застолья

Ночью с 8 на 9 января в реанимационном отделении одной из клиник Москвы умерла женщина. Уточняется, что смерть наступила от отравления некачественным алкоголем.

По словам мужа умершей, женщина пила водку, начиная с 31 декабря 2019 года и закончив 5 января текущего года. 7 января у москвички начались приступы эпилепсии. Скорая навещала ее несколько раз. При этом врачи в медучреждение потерпевшую не забирали, сообщил супруг погибшей.

Вечером он самостоятельно доставил жену в больницу. Там провели обследование и отправили пациентку домой. Когда пара вернулась домой, пострадавшая стала чувствовать себя только хуже. Тогда приехали медики скорой и госпитализировали женщину. Через некоторое время она скончалась. По факту случившегося уже начата проверка, сообщает РЕН ТВ.