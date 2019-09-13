Жительница Костромы поразила семью фиолетовым картофелем

Жительница Костромы посадила и вырастила необычный сорт картофеля. Особенность плодов в том, что и снаружи, и внутри картошка фиолетового цвета.

Кусты такого картофеля почти такие же, как и у обычного. Они лишь чуть повыше и потемнее. Но если варить плоды необычного сорта, то они поразят ореховым привкусом. Однако не только цвет является отличительной особенностью удивительного картофеля. Супер-сорт способен понизить кровяное давление. Сейчас такой вид набирает популярность среди садоводов и огородников.

Но эксклюзивный картофель семье костромичке не понравился. Никто его пробовать не стал, и женщине пришлось кушать уникальные плоды самостоятельно, сообщает KOSTROMA.TODAY.

Фото: KOSTROMA.TODAY