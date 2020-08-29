Жительница Казани жестоко избила сына и попала на видео

Сотрудники прокуратуры начали проверку после публикации в Сети видеоролика с избиением ребёнка. Несовершеннолетнего била и таскала за волосы женщина.

Ролик был заснят камерами, установленными в одном из домов. При просмотре можно увидеть, как женщина бьет по голове маленького ребёнка и тащит его за волосы. После этого потерпевший падает на пол.

«Прокуратура Советского района Казани по поручению прокуратуры Татарстана проводит проверку в связи с появившимся в Сети видео об избиении ребенка матерью. В настоящее время семья установлена», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру.

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Женщина объяснила, что сорвалась на ребёнка из-за того, что он спрятал планшет в подъезде.

Выясняются все детали случившегося. По итогам проверки будет вынесено решение.