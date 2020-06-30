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Новости мираОбщество

Жители юга Тамбова останутся без воды

7info7
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В связи с ремонтными работами, которые будет проводить водоканал, 2 и 3 июля в Тамбове  на улицах Железнодорожная, Интернациональная, Балашовская, Набережная, Южная, Андреевская, Астраханская, Клубная возможны перебои с подачей холодной воды. Речь идёт не об отключении, а о возможном снижении давления в системе.

Работы необходимо выполнить,  чтобы устранить неполадки в дефектном участке водопровода.

Время возможных перебоев в подаче воды  с 22.00 2 июля до 17.00 3 июля,  — пишет  vtambove.ru

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