Жители юга Тамбова останутся без воды

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В связи с ремонтными работами, которые будет проводить водоканал, 2 и 3 июля в Тамбове на улицах Железнодорожная, Интернациональная, Балашовская, Набережная, Южная, Андреевская, Астраханская, Клубная возможны перебои с подачей холодной воды. Речь идёт не об отключении, а о возможном снижении давления в системе.

Работы необходимо выполнить, чтобы устранить неполадки в дефектном участке водопровода.

Время возможных перебоев в подаче воды с 22.00 2 июля до 17.00 3 июля, — пишет vtambove.ru