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Жители Вологды боятся стать «вторым Тулуном»

На Вологодский регионе обрушилась лавина осадков. Область буквально тонет из-за дождей и снегов. Пока на спасение людей и имущества от подтопления брошены все имеющиеся силы, жители Вологодчины делятся друг с другом публикациями в соцсетях и показывают ужасы на улицах, которые принес потоп.

В Сети можно найти фотографии и видеозаписи, демонстрирующие большое количество воды на территории Вологодского региона. К примеру, коттеджный поселок «Сосновый бор» уже охвачен водой. Местные жители стараются не сеять панику, однако опасения за жизнь и здоровье все равно имеются.

Под контентом, снятым на Вологодчине и размещенном в соцссетях, можно найти взволнованные мнения. Например, некоторые боятся, что Вологодская область может стать «вторым Тулуном», сообщает Вологда Поиск.

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