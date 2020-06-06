Житель Ставрополья нанял киллера для убийства любовницы покойного брата

Проживающий в городе Ессентуки Ставропольского края мужчина будет осужден. Он пытался организовать убийство любовницы покойного брата.
Дело в том, что женщина являлась помехой для организатора убийства. Он хотел получить большое наследство. Кроме того, погибшая не давала фигуранту уголовного дела управлять крупным санаторием в Кисловодске.
Но о планах мужчины стало известно полицейским. Они сымитировали ранения на теле «жертвы», а потом показали фото организатору покушения. После этого заказчик был пойман во время передачи денежных средств киллеру. Теперь мужчину ждет суд. Об этом пишет Регион Онлайн.
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