Житель Серпухова застал врасплох жену с соседом, мужчину он убил

42-летний мужчина, проживающий в городе Серпухове (Московская область) будет осужден за убийство человека. Он расправился со своим соседом после того, как застал его вместе со своей гражданской женой в тот момент, когда они занимались сексом.

Инцидент произошел после того, как обвиняемый из своей квартиры на Северном проезде отправился купить хлеб. По возвращении мужчина не смог зайти в свое жилище на первом этаже. Тогда он заглянул в окно и увидел, как его сожительница занимается сексом с соседом. Разъяренный мужчина, не знавший ранее о любовном треугольнике, ворвался в квартиру, сперва избил соседа, а затем взял нож и воткнул его в грудь оппонента.

Раненый скончался на месте происшествия. Женщина также не осталась в стороне от инцидента: разгневанный сожитель избил ее. После этого ее пришлось госпитализировать.

Мужчина в совершении убийства сознался. Теперь его ждет суд, сообщает Регион Онлайн.