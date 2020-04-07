Житель Сарова напал на скорую из-за медицинских масок

Алексей Агеев
Новости мира

Анфиса Чехова поразила фанатов откровенными снимками в белье

Телеведущая Анфиса Чехова поразила своих фанатов новейшими снимками. Фотографии, на которых светская львица позирует в роскошном белье, появились в профиле звезды в...
Узнать больше
Коронавирус мир

Коронавирус нового вида найден у кошек в Ухане

В Китае ветеринары установили, что 15% кошек заразились коронавирусом нового вида. Такой вывод эксперты сделали, проанализировав образцы крови у 100 животных из...
Узнать больше
Новости мира

Российские новостройки станут дешевле из-за COVID-19

Стоимость новостроек может быть снижена крупнейшими отечественными застройщиками. Причиной для уменьшения цен является нашествие коронавирусной инфекции. Уточняется, что новостройки...
Узнать больше
Коронавирус

Такси с защитой от COVID-19 стали появляться в России

На территории Российской Федерации стали появляться машины такси, в которых установлена прозрачная перегородка между передним и задним рядами сидений. Она поможет избежать...
Узнать больше
Новости мира

Депутат отрицает, что его охранники избили мужчину в отеле

Помощница депутата Госдумы Адама Делимханова высказалась на тему инцидента, который якобы произошел в холле столичного «Президент Отеля». Об этом сообщает радиостанция «Говорит...
Узнать больше
-

Проживающий в Сарове (Нижегородская область) 31-летний мужчина набросился на автомобиль скорой помощи из-за медицинских масок и перчаток. ЧП произошло 6 апреля 2020 года, сообщает РЕН ТВ.

Известно, что агрессивный гражданин сломал зеркало микроавтобуса скорой помощи, а после этого ударил шофера скорой и принудил его покинуть салон машины и проник внутрь. В машине мужчина сломал радиостанцию. В это время медики были на вызове у пациента.

Уточняется, что в момент нападения мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента его задержали. По факту произошедшего ведется расследование.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев пригласили поучаствовать в челлендже «Мы за здоровый образ жизни! И ты будь с нами!»

Администрация
В честь Всемирного дня здоровья, отмечаемого 7 апреля, коллектив управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани запустил челлендж. Он...
Узнать больше

Администрация рассказала, как проводят дезинфекцию Рязани

Администрация
Работники Дирекции благоустройства города ежедневно обрабатывают специальным раствором общественные пространства во всех районах Рязани.
Узнать больше

Ольга Щетинкина прокомментировала ход дистанционного обучения в Рязанской области

Видео
Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина прокомментировала ход дистанционного обучения в регионе. Запись она разместила у себя на странице...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области внесены изменения в график доставки пенсий и социальных выплат

Новости Рязани
Пенсии и социальные выплаты, предоставляемые в регионе по линии Пенсионного фонда России, до конца апреля будут выплачиваться по изменённому графику. Об этом...
Узнать больше

Время строить новый мир: Школа Бизнеса «Синергия» проводит антикризисный онлайн-форум

Новости мира
17–18 апреля пройдет антикризисный Synergy Online Forum. Основной темой события организаторы — называют разработку экстренных мер для бизнеса по адаптации к кризису...
Узнать больше

В Рязанской области прощаются с жертвами массового убийства в Елатьме

Новости Рязани
Во вторник, 7 апреля, в Касимовском районе хоронят жертв массового убийства в Елатьме. В часовне в селе Пустынь, где и родились несколько...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцев пригласили поучаствовать в челлендже «Мы за здоровый образ жизни! И ты будь с...

Администрация рассказала, как проводят дезинфекцию Рязани

Ольга Щетинкина прокомментировала ход дистанционного обучения в Рязанской области