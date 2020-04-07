Житель Сарова напал на скорую из-за медицинских масок

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Проживающий в Сарове (Нижегородская область) 31-летний мужчина набросился на автомобиль скорой помощи из-за медицинских масок и перчаток. ЧП произошло 6 апреля 2020 года, сообщает РЕН ТВ.

Известно, что агрессивный гражданин сломал зеркало микроавтобуса скорой помощи, а после этого ударил шофера скорой и принудил его покинуть салон машины и проник внутрь. В машине мужчина сломал радиостанцию. В это время медики были на вызове у пациента.

Уточняется, что в момент нападения мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента его задержали. По факту произошедшего ведется расследование.